40enne cade di bicicletta: trasportato alle Scotte in gravi condizioni

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 11.48, per una caduta di bicicletta durante una gara in località Prato delle Macinaie. Un 40enne è stato trasportato in condizioni alle Scotte. Sul posto sono intervenute l'automedica di Abbadia San Salvatore e l'ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore.

Pubblicato il 9 ottobre 2022