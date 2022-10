65enne colpito da un aliante all’aviosuperficie di Mensanello

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 17.28, per un uomo colpito da un aliante in atterraggio all’aviosuperficie di Mensanello, nel Comune di Colle Val d’Elsa. Un 65enne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Pubblica assistenza di Poggibonsi, l’automedica di Campostaggia e Pegaso 2.

Pubblicato il 29 ottobre 2022