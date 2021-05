67enne riceve per errore 4 dosi di vaccino Pfizer: è il secondo caso in Toscana

Ha ricevuto 4 dosi di vaccino Pfizer per errore. E' successo a Livorno dove ad una 67enne sono state inoculate quattro dosi di vaccino. La donna è stata ricoverata in via precauzionale ma al momento starebbe bene e potrebbe essere dimessa dall'ospedale già oggi, salvo complicazioni

In Toscana era già avvenuto un caso precedentemente, più di preciso 9 giorni fa quando il medesimo errrore era stato commesso a Massa su di una studentessa 23enne, sempre nello territorio della Asl Toscana Nord Ovest.

Potrebbe interessarti anche: A causa della pandemia gli adolescenti sempre più a rischio dipendenza internet

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 19 maggio 2021