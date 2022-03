8 marzo, ecco il cartellone di eventi promosso dalla provincia di Siena

Un messaggio di unità e condivisione, che viene dalle terre di Siena e che si basa su diritti quali uguaglianza, pari opportunità e pace. Prenderà il via il 4 marzo e si concluderà il 6 aprile il cartellone provinciale 8 marzo del territorio senese promosso dalla Provincia di Siena e dalla Consigliera provinciale di parità in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna. Appuntamenti, che, in conseguenza della guerra in Ucraina, si apriranno con la lettura dell’appello alla pace.



“Un percorso fatto di incontri, presentazioni di libri, momenti di confronto e approfondimenti, arte, teatro e cultura e coordinato su tutto il territorio provinciale con l’obiettivo di porre al centro la donna come motore del cambiamento nei diversi ambiti in grado di contribuire a cogliere il valore universale e concreto del dialogo, della solidarietà e della pace” sottolineano la Consigliera provinciale Giulia Periccioli e la Consigliera di Parità Lucia Secchi Tarugi. “Appuntamenti che sono il risultato di un dialogo costante e di un confronto con tutti i comuni e le associazioni del territorio e che vogliamo ringraziare per il prezioso contributo che quotidianamente offrono in termini di idee e impegno su temi che sono centrali”.



Il cartellone rientra nel più ampio progetto “8 marzo: un anno di diritti”, che vedrà coinvolta la Provincia, i comuni e le associazioni del territorio senese da qui alll’8 Marzo 2023, proponendo una serie di iniziative che hanno come oggetto i diritti, conquistati o negati, delle donne.



Il programma Il via il 4 marzo ore 10 a Siena (Aula Magna Storica del Rettorato) con la conferenza “Pari Opportunità e Carriere” organizzata da Unisi, Prefettura e Comune di Siena con il patrocinio dalla Consigliera provinciale di Parità e dei CUG dell'Università di Siena e del Comune di Siena. Alle ore 16 all’Università di Siena (San Francesco) “Eguaglianza di Genere nella formazione delle professioni giuridiche” organizzata da Comitato Pari Opportunità e Ordine Avvocati di Siena. Alle 21 a Colle Val d’Elsa al Teatro del Popolo lo spettacolo di e con Cinzia Spanò “Tutto quello che volevo – Storia di una sentenza”. A seguire incontro con la giudice Paola di Nicola Travaglini, autrice della sentenza a cui si ispira lo spettacolo. Ingresso gratuito.



Dal 4 all’8 marzo sulla pagina Facebook del Comune di Pienza “Presentazione di 5 storie di Donne che hanno fatto la storia”. Il 5 marzo ore 15 a San Casciano dei Bagni, Santuario ritrovato al Bagno Grande, Le Acque Divine. Dee, Dei e feste antiche al Santuario Ritrovato. Navigium Isidis, La festa di Iside”. Alle ore 21.15 a Sarteano al Teatro degli Arrischianti lo spettacolo "Sergio" di e con Francesca Sarteanesi.



L’8 marzo dalle ore11 alle ore 13 nel Palazzo del Rettorato Università di Siena “Il Piano di azioni positive 2022-2024: politiche e strategie di parità, inclusione e benessere”. Alle ore 16.30 ad Abbadia San Salvatore al Cinema Teatro Amiata lo spettacolo di cabaret “Donne: non ci resta che ridere” di e con Daniele Magrini e a seguire proiezione del film "L'Arminuta"; alle ore 17.30 all’Università per Stranieri “Lo spazio delle donne”. Presentazione del libro di Daniela Brogi mentre alle ore 21 a Montepulciano locali Ex Tribunale “Montepulciano contro il Bullismo, evento sul revenge porn".



Il 12 marzo ore 17.30 a Trequanda, Sala Polivalente "Dario Dino Galluzzi" “Lezioni Partigiane”. Il 13 marzo ore 17.30 a Petroio, Teatro della Società Operaia "Primetta Bardelli. Ora è sempre! L’ora di resistenza” show raccontato e cantato per narrare le storie di donne che hanno saputo resistere e dare un futuro al Paese. Il 18 marzo ore 15 a Sinalunga, Camera del Lavoro, presentazione del libro "Eriase Belardi, una vita per l’ideale". Il 19 marzo alle ore 16 a Piancastagnaio, locali ex-bocciodromo “I Diritti negati alle donne afghane” incontro con la scrittrice, giornalista e attivista del Cesda Cristiana Cella.



Il 20 marzo alle 17 a Villa a Sesta Antico Teatro del Circolo Arci, la presentazione del testo teatrale "Tre donne, tre storie, una voce per raccontarle“, interpretato da Paola Lambardi. Il 20 marzo ore 18 a Sinalunga al Teatro Comunale Ciro Pinsuti “Ancor ti priego: dall’Inferno al Paradiso attraverso le figure femminili della Commedia”. Letture di Olga Rossi con la partecipazione Tommaso Ghezzi. Interverrà Eugenio Giani, Presidente Giunta Regionale Toscana. Il 26 marzo alle ore 17 alla Coop Grondaie di Siena inaugurazione della mostra fotografica "Una porta sulla soglia dell'avvenire" di Niccolò Kirschenbaum. Il 6 aprile alle ore 18 a Siena al Centro socio-culturale "La Lunga gioventù”, Archivio UDI presenta il testo teatrale "Alechino e Batrice", regia di Luigi Mastropietro su testo di Valentina Lilla.



Il cartellone di tutte le iniziative organizzate su tutto il territorio provinciale è disponibile sul sito istituzione www.provincia.siena.it e sulla pagina Facebook dedicata Cartellone provinciale 8 marzo del territorio senese.

Pubblicato il 2 marzo 2022