80enne investita da un furgone

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 17.07, per una persona investita da un furgone in Strada statale 73 ponente a Siena. Una 80enne è stata portata dall’ambulanza della Misericordia di Siena in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia stradale e i Vigili urbani di Siena.

Pubblicato il 19 maggio 2022