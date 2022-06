81enne investita in via Lippo Memmi a Siena

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 17.09, per un incidente stradale in Via Lippo Memmi a Siena con un pedone investito. Una 81enne è stata trasportata in codice 2 alle Scotte dall'ambulanza della Misericordia di Siena. È stata attivata anche la Polizia municipale.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Nuovo gestore per gli impianti del Bernino

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 1 giugno 2022