A Certaldo la presentazione del nuovo libro di Bruno Bonari su Amerigo Vespucci

Sabato 27 ottobre alle ore 17 nella Casa del Boccaccio in Certaldo Alto, si terrà la presentazione del libro "Gli anni fiorentini di Amerigo Vespucci" di Bruno Bonari.

Bruno Bonari nasce nel 1976, nel 2005 si laurea in Filosofia e successivamente, nel 2010, consegue la laurea magistrale in Storia Moderna. Ha curato i volumi sulla vita di Amerigo Vespucci, tra i quali: “Amerigo Vespucci. La vita e i viaggi” (in collaborazione, Firenze 2011), “Amerigo Vespucci (1450 c.a. - 1512)” (Livorno 2013), “Le lettere di Amerigo Vespucci” (Livorno 2015), ”Gli anni fiorentini di Amerigo Vespucci” (in collaborazione, Firenze 2018) ed i saggi storici: “La Firenze di Niccolò Machiavelli” (Livorno 2016) con Duccio Mugnai, “Breve storia di Firenze” (Livorno 2018), “I documenti che scoprirono l'America (Livorno 2018), oltre al saggio filosofico: “L'uscita dallo stato di natura secondo Jean Jacques Rousseau” (Livorno 2016).

Interverranno oltre all’autore, Eugenio Giani Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Francesca Pinochi Assessore alla Cultura del Comune di Certaldo e Giuseppe Lombardo Presidente del Consiglio del Comune di Certaldo.

Pubblicato il 22 ottobre 2018