A Colle di Val d'Elsa i Campionati Italiani di Nuoto FISDIR dedicati agli atleti con disabilità

Al Campionato italiano di nuoto in vasca corta, che si sono svolti tra le corsie della Piscina Olimpia di Colle di Val D’Elsa (SI), i nuotatori con disabilità intellettivo relazionale hanno offerto ottime prove e risultati rilevanti. Tra questi, nella prima giornata di gare, registriamo tre nuovi primati italiani. Un ottimo avvio per gli atleti di interesse nazionale, in particolare quelli del settore Open. Il primo record di giornata lo fa segnare Misha Palazzo nei 50 rana: 31.27 per il nuotatore della Verona Swimming Team, già detentore del precedente record. Gli risponde un altro veterano del settore Open, Kevin Casali. L’atleta della Triestina Nuoto chiude i 200 farfalla in 2:32.51, mettendo un punto esclamativo alla sessione mattutina. Nel pomeriggio è Marina Pettinella, compagna di club di Casali, a ritoccare il suo record italiano. Nella difficile gara dei 400 misti, Marina migliora sé stessa di quasi 5 secondi, una prestazione straordinaria chiusa in 6:26.83.

Non sono mancate le emozioni nella seconda giornata di gare del Campionato italiano di nuoto in vasca corta FISDIR. Gli atleti con disabilità intellettivo relazionale hanno fatto registrare altri due nuovi record italiani, che vanno ad aggiungersi ai tre di ieri e all’assegnazione dei titoli tricolore di categoria. A fare gli onori di casa, prima dello start, il Sindaco di Colle di Val D’Elsa Alessandro Donati. «Vi ringrazio per aver portato qui un evento importante come questo – ha detto il primo cittadino – e spero in futuro di accoglierne altri di questo livello. Tutto il movimento del nuoto sta avendo un’esposizione positiva, grazie ai risultati internazionali. Mi fa piacere vedere questa grande partecipazione di pubblico e vi auguro buone gare». Ha fatto suo questo augurio Federico Minnai (Nuotatori Genovesi) capace di nuotare i 100 farfalla Open in 1:04.25, sgretolando il precedente record italiano di Misha Palazzo (1:08.09) che resisteva dal 2017. Il genovese ha poi concesso il bis, nella sessione pomeridiana, andando a scrivere il proprio nome anche nella casella dei 50 farfalla con un 28.49 da urlo. Minnai è il primo atleta a scendere sotto il muro dei 30 secondi (il precedente primato era di 30.72) e conferma l’ottimo feeling con le gare in terra toscana dopo l’exploit registrato a giugno 2022 durante gli Assoluti di Chianciano Terme (record italiano in vasca lunga nei 50 farfalla).

Manca l’acuto nel settore C21 riservato alla sindrome di Down. Va tuttavia ricordato che gli Azzurri hanno aggiornato ben 7 record italiani in vasca corta durante il recente Mondiale DSISO affrontato ad Albufeira (Portogallo).

L’ultima giornata di gare del Campionato italiano di nuoto in vasca corta ha confermato un livello di prestazioni molto alto. Sul piano vasca era presente anche l’Assessore allo Sport di Colle Val d’Elsa Serena Cortecci che ha salutato gli atleti e officiato le premiazioni. Sono stati realizzati tre nuovi primati italiani, che hanno fatto lievitare il totale a otto complessivi. Marina Pettinella (Triestina Nuoto) scrive il nuovo primato italiano nei 1500 stile libero, al termine di una grande gara conclusa in 21:45.14. Kevin Casali riesce nella stessa impresa e stampa un 17:18.45 sempre sui 1500 stile a fronte del precedente record di 17:30.01. La ciliegina sulla torta la mette Giorgia Marchi, che non tradisce le attese: l’atleta della Verona Swimming Team nuota i 100 misti in 1:17:00, togliendo 25 centesimi al suo precedente record.

«Un finale di stagione entusiasmante – commenta il Referente Tecnico Nazionale Marco Peciarolo – vissuto a Colle di Val D’Elsa sotto l’organizzazione della Virtus Buonconvento con la collaborazione della Polisportiva Olimpia. Una buona partecipazione in termini numerici, considerando il periodo, tanti nuovi record italiani, ma soprattutto tanti giovani con voglia di impegnarsi e fare risultati. Questo evento ha segnato un dato importante, ovvero che il movimento del nuoto c’è, che fa registrare una continua crescita e anche dal punto di vista qualitativo ci sono molti atleti che stanno venendo fuori».

Pubblicato il 7 novembre 2022