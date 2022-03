A 'Elisir' la dottoressa Barbara Paolini parla delle giuste proporzioni a tavola

Come preparare gli alimenti nelle giuste porzioni. Questo il tema al centro della trasmissione “Elisir”, in onda su Rai 3 venerdì 18 marzo, dalle ore 10.30 alle 12.00. Ospite in studio la dottoressa Barbara Paolini, direttore della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e presidente della sezione Toscana di ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.

«Per tutelare la nostra salute è bene che i bisogni nutrizionali dell’organismo siano soddisfatti. Pertanto vi sono alcuni cibi che è consigliabile assumere in quantità e con frequenza giornaliera o settimanale minima - spiega la dottoressa Barbara Paolini - per la corretta ed equilibrata alimentazione è importante determinare la tipologia di alimento (carne, pesce, formaggio, verdura, frutta ecc.) e la quantità consigliata per porzione che varia da persona a persona per sesso, età e attività fisica svolta. Ad esempio - prosegue la dottoressa Paolini - le indicazioni delle tabelle SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) forniscono indicazioni precise sulle porzioni standard, cioè le quantità di alimento assunte come unità di riferimento, in maniera riconosciuta e identificabile sia dagli operatori del settore nutrizionale e sia dalla popolazione».

Pubblicato il 16 marzo 2022