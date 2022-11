A Montepulciano il Natale ti sorprende: dal 19 novembre 2022

Il Natale a Montepulciano arriva con tantissime novità e sorprese per tutta la famiglia. Un’esperienza unica per grandi e piccini, un modo nuovo e divertente per trascorrere in armonia e tranquillità i giorni dell’Avvento e delle festività natalizie, immersi in un’ambientazione da favola, in uno dei luoghi più belli del mondo. All’interno del villaggio vi aspetta un grande mercatino caratteristico con casette in legno, il più grande del Centro Italia, in cui trovare tantissime idee regalo per sé e per i propri cari, per poi tuffarsi nell’emozionante visita del Castello di Babbo Natale, ricco di sorprese e attrazioni, non solo per i più piccoli.

IL MERCATINO DI NATALE PIU' GRANDE DI TUTTO IL CENTRO ITALIA. Il luogo ideale per i tuoi regali e per il tuo palato

A pochi metri dalle mura del Castello di Babbo Natale, ti aspetta il mercatino natalizio , con tante casette di legno e addobbi a tema. Il mercatino è ospitato nella magica cornice di Piazza Grande, in via San Donato e nelle vie adiacenti. All’interno del mercatino sarà possibile, naturalmente, anche gustare specialità e cibi caldi tipici dello street food di qualità.

Grande attenzione è stata riservata all’originalità dei prodotti con il coinvolgimento delle associazioni degli artigiani e la presenza di prodotti: addobbi e decori natalizi, prodotti alimentari, dolciumi, abbigliamento e pelletteria, artigianato locale e tanto altro ancora. Il mercatino è animato con spettacoli, show e attività per tutta la famiglia.

Date di apertura: 19 e 20 novembre - 26 e 27 novembre - 3 e 4 dicembre - dal 7 all'11 dicembre - 17 e 18 dicembre - dal 22 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

IL VERO BABBO NATALE NEL SUO MAGICO CASTELLO

La Fortezza medievale ospita il “Castello di Babbo Natale”. Grande, imponente, maestoso, con tante stanze visitabili al coperto, addobbato a festa e ricco di sorprese, è in grado di stupire davvero tutti, i più piccoli così come gli adulti. I visitatori potranno scoprire dove vive Babbo Natale con i suoi elfi, potranno visitare la cucina magica, lo studio, la stanza da letto, le camerette degli elfi, il giardino d’inverno dove si riposano le renne, salire sulla magica slitta, e poi la mitica stanza del trono, dove poter incontrare il padrone di casa, il “vero” Babbo Natale”, per poi imbucare la propria letterina nel marchingegno fatato. Il divertimento è assicurato, come le sorprese…UNA STANZA IMMERSIVA E COINVOLGENTE dove vivere tantissime emozioni in tempo reale! Un percorso che, siamo certi, lascerà senza fiato non solo i più piccini. Nel giardino del Castello sarà possibile fare un giro sui docili pony oppure gustare una ricca offerta di street food con specialità dolci e salate, all’interno dell’area attrezzata e coperta.

Ingresso al Castello di Babbo Natale a Montepulciano

Bambini da 0 a 2 anni ingresso gratuito

Bambini da 3 a 9 anni 8,00 euro

Adulti e bambini oltre 10 anni 10,00 euro

Nel biglietto di ingresso sono incluse tutte le attività di intrattenimento

(il giro sui pony prevede un biglietto extra)......

Acquista il biglietto di ingresso, altre info Natale a Montepulciano

LA CHRISTMAS TERRACE, EMOZIONI E CALICI. Un brindisi sotto alle stelle davanti ad un panorama mozzafiato

Natale a Montepulciano si arricchisce di un nuovo spazio esclusivo… la Christmace Terrace, una terrazza nel cuore del centro storico, a pochi metri dal mercatino di Piazza Grande. Uno spazio unico e suggestivo, ricavato all’interno di una terrazza naturale che domina la Val d’Orcia, incastonato tra le mura rinascimentali della Perla del ‘500, da cui ammirare uno dei paesaggi più belli della Toscana, degustando un calice di Vino Nobile di Montepulciano DOCG accompagnato da assaggi di eccellenze gastronomiche. Un luogo sospeso nel tempo, dove stimolare i sensi e godere dell’atmosfera magica di questo magnifico angolo di Toscana.

Pubblicato il 17 novembre 2022