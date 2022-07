A Montespertoli torna il Festival RockUnMonte

Torna forte come non mai la kermesse più rock del territorio. Grande successo per la decima edizione del Festival RockUnMonte che ha animato Piazza del Popolo nello scorso weekend con un pubblico variegato proveniente da tutta la Toscana.

Finalmente si è tornati a respirare buona musica e a saltare gomito a gomito, creando una bella atmosfera a Montespertoli. Il Festival, inaugurato venerdì con il taglio del nastro dal Sindaco, dalla presidente Carlotta Antichi e dalla vicepresidente Rossella Cirri dell'Associazione Vitamina M, ha visto più di 3000 presenze. L'Associazione, che conta più di quaranta ragazze e ragazzi del territorio, per tutto l'anno ha lavorato alla realizzazione del Festival che ogni edizione presenta delle novità e delle nuove partnership. Oltre alla collaborazione già consolidata con il Circolo Fotografico FermoImmagine, l’Istituto Comprensivo di Montespertoli, Baus Beer e il locale 8bit, quest’anno è entrato a far parte della famiglia di RockUnMonte anche il Comitato Genitori Scuole di Montespertoli che ha organizzato una serie di attività per i più piccoli. Il Comune di Montespertoli, come ogni anno, è stato il main sponsor dell’evento.

Ottimi feedback sulle tre serate del Festival che hanno visto sul palco venerdì 8 luglio Lepre, Bianco e Giancane, sabato 9 Aida (band vincitrice del RockUnMonte Contest), Incubo e Lorenzo Kruger e domenica 10 Caleido, Comete e Cecco e Cipo. Al termine del concerto, tutti i volontari di Vitamina M e il Sindaco sono saliti sul palco per un brindisi finale.

"Grazie alla volontà dell'associazione Montespertoli ha visto il nostro centro pieno di giovani ragazzi e ragazze arrivati oltre i confini del territorio e non possiamo che esserne orgogliosi" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

“Dieci anni sono un traguardo importante. Abbiamo incontrato davvero tante persone, tanti artisti, tanti espositori, tante associazioni e tanti sostenitori. Ognuno ha contribuito a rendere questi dieci anni incredibili e darci la forza di andare avanti, più motivati che mai” dichiara Carlotta Antichi, presidente dell’associazione Vitamina M.

Pubblicato il 12 luglio 2022