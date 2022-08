A Poggibonsi due cene spettacolo in Piazza Rosselli

Due serate che sono anche due viaggi nel gusto e in tradizioni lontane tra loro, ma entrambe magiche e all’insegna del buon cibo. A Poggibonsi, giovedì 8 e venerdì 9 settembre, in contemporanea con “La magia del green, dell’arte e della luce, #quisipuò” di cui fa parte anche “Sbaraccando green”, due cene spettacolo in una delle piazze più frequentate del centro storico, Piazza Rosselli. La prima sera sarà dedicata alla cultura vichinga e dei popoli del Nord Europa, mentre la seconda alle tradizioni popolari toscane.

Giovedì 8 settembre dalle ore 20 una serata dedicata alle saghe vichinghe con cucina ispirata alle saghe vichinghe e alla cultura dei popoli del Nord Europa, organizzata da Fondazione Elsa in collaborazione con Passaporta Fantasy Food & Beer che presenterà in anteprima la propria cucina con un menù speciale frutto di ricerca storica e passione. Il menù della prima sera prevede una squisita zuppa di patate e cavolo nero, come quella che non mancava mai ad ogni pasto del popolo vichingo, maialino al forno con laccatura di mele e birra e verdura fresca di stagione, un bicchiere di idromele e l’acqua.

Venerdì 9 settembre, sempre dalle ore 20, una serata dedicata al recupero della tradizione toscana con un menù preparato con i prodotti del territorio: coccoli con prosciutto toscano Dop, pappa al pomodoro, galletto arrosto con patate novelle, crostata di more handmade, acqua e un calice di vino rosso.

Le cene hanno un costo di 30 euro e sono su prenotazione. È possibile prenotarsi entro il 6 settembre scrivendo a info@passaporta.it o chiamando il 3384202903. Le cene sono organizzate da Fondazione Elsa in collaborazione con Passaporta Fantasy Food & Drink, Ass. Via Maestra e Divina Fortezza Weddings & Events come Sponsor Tecnico.

In contemporanea alle cene spettacolo, come abbiamo detto, ci saranno in centro storico Sbaraccando Green, il tradizionale mercatino dei negozi del centro che si terrà dall’8 all’11 settembre, che è parte integrante di “La magia del green, dell’arte e della luce, #quisipuò” che, nelle stesse sere, in Piazza Rosselli, porta due appuntamenti imperdibili e gratuiti. L’ 8 settembre Viking Night, con i Daridel in concerto, una paganfolk band del nord Italia, il 9 settembre, “A Improvvisar Cantando”, serata con i poeti estemporanei toscani in ottava rima Francesco Burroni, Mauro Chechi, Emilio Milani, Lorenzo Michelini, Franco Ceccarelli, Marinella Mirabissi. Gli spettacoli, sono organizzati da Fondazione Elsa nell’ambito del progetto “La magia del green, dell’arte e della luce, #quisipuò”, promosso da Comune di Poggibonsi con la compartecipazione di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena.

Pubblicato il 26 agosto 2022