A Poggibonsi lunedì 22 agosto alle 21.15 concerto alla Basilica di San Lucchese

L’estate di Poggibonsi si prepara ad ospitare l’eccellenza musicale con l’Accademia Chigiana, lunedì 22 agosto alle ore 21.15, presso la Basilica di San Lucchese.

Nell’appuntamento Musicale si esibiranno gli allievi del Corso di Alto Perfezionamento di Violino del Maestro Salvatore Accardo e del Seminario di Oboe. La serata vedrà la partecipazione straordinaria del Maestro Christian Schmitt e saranno accompagnati al pianoforte dai Maestri Alessandra Gentile e Stefania Redaelli.

Christian Schmitt, primo oboe nella “Symphonie Orchester Basel” per vent’anni fino al 2012, insegna presso la Staatliche Hoschschule für Musik di Stoccarda e l’Académie Supérieure de Musique di Strasburgo, oltre ad essere dal 2016 docente presso l’Accademia Musicale di Siena.

Organizzata dalla U.S. Virtus attraverso “E20 Ass.culturale”, e affiancata dal circolo culturale “J.Maritain”, dall’ a.p.s. “Idee” e da Toscana Food, la serata all’insegna della musica classica rientra nelle iniziative già collaudate da queste associazioni negli ultimi anni, il cui successo di pubblico ha convinto gli organizzatori a riproporre la formula avvalendosi ancora di talenti musicali internazionali di eccellenza.

Pietro Burresi, Presidente della US Virtus, in sintonia con il pensiero delle associazioni aderenti all’iniziativa, crede nella connessione tra sport e musica perché queste comunità sono legate da tratti caratteristici analoghi quali la Passione e l’Aggregazione Sociale.

"Passione Aggregazione che si traducano e si accorpano in uno stile di vita responsabile. Difatti - prosegue Burresi - la musica ci insegna la cosa più importante: ad ascoltare e ascoltarci. Un musicista non è chi suona più forte ma chi ascolta più l'altro e, da lì, i problemi diventano opportunità. Così è nello sport si creano opportunità quando tutta la squadra si muove in sintonia".

La serata si concluderà con un Buffet di frutta, vini, bollicine e gelato.

Pubblicato il 21 agosto 2022