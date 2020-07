A Poggibonsi ''Piacere di conoscermi'': dialoghi, letture e musica

Sarà l’evento “Piacere di conoscermi- Conversazioni per vivere felici”, il 16 luglio alle 18.30 in Piazza Rosselli a Poggibonsi, ad aprire in anteprima la XVI edizione del Festival “Piazze d’Armi e di Città”, organizzato da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena.

L’incontro avrà al centro gli equivoci e i paradossi delle relazioni umane e sarà un modo per conoscere meglio se stessi e gli altri attraverso dialoghi semiseri, letture e improvvisazione musicale sul tema della comunicazione interpersonale.

Interverranno lo psicoterapeuta Silvio Ciappi in conversazione con l'esperto di comunicazione David Taddei, Lucrezia Galasso e Lori Serjanaj di Teatro al Verso per le letture e Raffaello Pareti, Direttore della Scuola Pubblica di musica di Poggibonsi, con il suo basso elettrico. Un’iniziativa, a ingresso libero, che si inserisce anche tra gli eventi del centro storico. Giovedì 16 luglio infatti i negozi dell’Associazione via Maestra effettueranno l’apertura serale e riaprirà il cinema Teatro Politeama. Alle 21,15, inoltre, in Piazza Amendola “Letture AlChiarDiLuna” organizzate da Olivia Libreria Bistrot.

Il Festival Piazze d’armi e di città si svolgerà dal 24 luglio al 2 agosto con un cartellone di qualità che spazia tra musica, danza e teatro (tutto il programma su www.politeama.info/). È organizzato dal Comune di Poggibonsi con la Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Music Pool Associazione culturale Timbre, AdArte, Associazione La Scintilla, ViaMaestra, e PAN URANIA SPA come main sponsor.

Pubblicato il 15 luglio 2020