A Vinci riapre il ricevimento al pubblico degli uffici comunali

VINCI - Con decreto del sindaco Torchia, l'Amministrazione comunale di Vinci ha riaperto il ricevimento al pubblico di tutti gli uffici comunali a partire dalla data odierna fino al 15 giugno 2020, a eccezione dell'Ufficio Anagrafe e Stato civile che riapriranno il ricevimento da lunedì 1 giugno 2020.

Viste le disposizioni di sicurezza emanate da Governo e Regione Toscana per garantire la salute dei cittadini e impedire la diffusione del contagio da Covid19, per evitare la possibilità di formazione di assembramenti è necessario telefonare o scrivere una email per parlare con un addetto e prendere appuntamento. Si ricorda che l'Ufficio URP e Protocollo sono rimasti aperti durante l'emergenza sanitaria e continueranno a rimanere aperti nei seguenti giorni e orari:

Sede di Spicchio Sovigliana

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 13

Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30

Sede Vinci

martedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30

giovedì dalle 9 alle 13

Di seguito è possibile consultare l'elenco degli uffici e i relativi contatti:

SETTORE 1 - Servizi alla persona e servizi demografici

Responsabile: Cecilia Tosti

0571 933231

c.tosti@comune.vinci.fi.it

Segreteria generale

0571 933215

0571 933211

Su appuntamento anche la consegna di atti Equitalia/giudiziari chiamando lo 0571 933205, 0571 933211 o 0571933215)

Segreteria del sindaco e degli assessori

0571 933215

0571 933211

segreteria@comune.vinci.fi.it

Ufficio anagrafe

0571 933242

0571 933278

0571 933277

anagrafe@comune.vinci.fi.it

Ufficio stato civile

0571 933240

statocivile@comune.vinci.fi.it

Sportello sociale

0571 933238

0571 933258

urp@comune.vinci.fi.it

Ufficio scuola

0571 933241

0571 933232

scuola@comune.vinci.fi.it

La presentazione delle domande per accedere ai servizi scolastici può essere fatta tranquillamente on line, mandando una email ordinaria a protocollo@comune.vinci.fi.it o tramite pec all'indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it

Sportello lavoro

sportellolavorovinci@arti.toscana.it

SETTORE 3 - Uso e Assetto del Territorio

Responsabile: Claudia Peruzzi

0571 933227

c.peruzzi@comune.vinci.fi.it

Servizio 1 - Lavori pubblici:

Ufficio opere pubbliche e manutenzioni

0571 933235

i.vettori@comune.vinci.fi.it

Ufficio viabilità e patrimonio

0571 933208

a.bellucci@comune.vinci.fi.it

Ufficio amministrativo

0571 933233

s.bertelli@comune.vinci.fi.it

0571 933225

g.maltinti@comune.vinci.i.it

0571 933234

e.benucci@comune.vinci.i.it

0571 933224

l.lazzeri@comune.vinci.i.it

Servizio 2 - Urbanistica ed edilizia privata:

Ufficio pianificazione e gestione urbanistica

0571 933221

r.spinelli@comune.vinci.fi.it

Ufficio edilizia privata

0571 933222

d.fabbrizzi@comune.vinci.fi.it

0571 933236

a.bochicchio@comune.vinci.fi.it

Ufficio Condono Edilizio

0571 933226

m.leo@comune.vinci.fi.it

Ufficio amministrativo

0571 933281

c.mancini@comune.vinci.fi.it

SETTORE 4 - Contratti, Tributi, Attività produttive - SUAP

Responsabile: Linda Benvenuti

0571 933207

l.benvenuti@comune.vinci.fi.it

Ufficio tributi

0571 933218

m.parri@comune.vinci.fi.it

0571 933243

f.falciati@comune.vinci.fi.it

Ufficio SUAP

0571 933253

t.tanzini@comune.vinci.fi.it

0571 933282

a.francesconi@comune.vinci.fi.it

0571 933223

f.peruzzi@comune.vinci.fi.it

Ufficio Ambiente

0571 933253

t.tanzini@comune.vinci.fi.it

Ufficio Attività produttive

0571 933223

f.peruzzi@comune.vinci.fi.it

Ufficio Sport

0571 933282

a.francesconi@comune.vinci.fi.it

SETTORE 5 - Attività Culturali

Responsabile: Roberta Barsanti

0571 933244

r.barsanti@comune.vinci.fi.it

Biblioteca Leonardiana

0571 933250

0571 933264

0571 933265

bibliotecaleonardiana@comune.vinci.fi.it

biblioteca@comune.vinci.fi.it

m.scardigli@cmune.vinci.fi.it

m.taddei@comune.vinci.fi.it

Amministrazione:

0571 933252

0571 933255

f.boldrini@comune.vinci.fi.it

s.ghelardini@comune.vinci.fi.it

Teatro di Vinci

0571 933255

s.ghelardini@comune.vinci.fi.it

Uffici Museo

s.marvogli@comune.vinci.fi.it

ufficiomuseo@comune.vinci.fi.it

Ufficio Turistico

0571 933223

0571 933251

f.peruzzi@comune.vinci.fi.it

ufficioturistico@comune.vinci.fi.it

Potrebbe interessarti anche: Più facile trovare un impiego con la nuova piattaforma Toscana Lavoro

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 27 maggio 2020