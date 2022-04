Acn Siena: il presidente Ike Thierry Zaengel ringrazia la città

Il presidente del Siena Calcio Ike Thierry Zaengel scrive alla città, ringrazia tutti e annuncia che la società è già al lavoro per la prossima stagione. Ike Thierry Zaengel è il presidente dell'Acn Siena 1904 srl. E' stato nominato dai vertici della holding proprietaria della società bianconera dopo le dimissioni di Armen Gazaryan. Zaengel, 52 anni, è uomo d'affari francese ed è investitore e consulente internazionale nel campo dello sport e dell'entertainment.

"Con la gara di sabato contro il Cesena si è chiuso il campionato 2021-2022 della nostra Robur e con esso una stagione che mi ha visto, soltanto due mesi e mezzo fa, subentrare in corsa nel ruolo di presidente. Per prima cosa è mio dovere ringraziare tutti per quanto è stato fatto in nome del Siena. Dai tifosi, sempre vicini ai nostri colori, alla Società in tutte le sue componenti, dallo staff tecnico a tutti i ragazzi che hanno indossato la nostra gloriosa maglia, passando per i collaboratori che sono stati preziosi punti di riferimento e gli sponsor che ci hanno sostenuto. Ringrazio anche tutti i giornalisti, i quali ci hanno seguito sempre con attenzione e sono stati presenti sia nelle partite casalinghe sia nelle trasferte.

Ritengo doveroso rivolgere alla Città, alle Istituzioni comunali, ai nostri tesserati, dipendenti e tifosi un pensiero di riconoscenza e con loro guardare al futuro. La Società, con i suoi più stretti collaboratori, è già al lavoro per la prossima stagione e nelle settimane che seguiranno saranno gettate le basi del nuovo “Progetto Siena” che ne rispecchino la storia calcistica e cittadina. Questo Centro storico secolare, questo territorio così importante, pieno di memorie e valori, conosciuto e amato in tutto il mondo deve poter contare su una squadra di calcio altrettanto autorevole e ambiziosa.

Questo è il mio obiettivo. È necessario infine sottolineare che la nostra Società, la nostra Robur, la nostra azienda non hanno problemi di alcuna natura nonostante abbia notato che siano in diversi a sperarlo.

Grazie ancora a tutti.

Ike Thierry Zaengel

(Presidente Acn Siena 1904 srl)



Pubblicato il 26 aprile 2022