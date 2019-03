Aeroporto di Firenze, dopo l'estate nuovi lavori e migliorie

I lavori necessari per la nuova pista dell'aeroporto di Firenze prenderanno il via dopo l'estate, anche se il ministero delle Infrastrutture ha bocciato l'assegnazione dei 100 milioni di euro che erano stati concessi dagli esecutivi precedenti. Per Dario Nardella, primo cittadino del capoluogo toscano, è verosimile che il cantiere possa essere avviato già da settembre, dopo che la conferenza dei servizi ha dato il placet. In questo modo, se tutto andasse secondo le previsioni, già nel 2021 la pista potrebbe essere pronta. A trarne beneficio non sarebbero solo gli utenti dello scalo, ma anche e soprattutto i residenti di Peretola, di Quaracchi e di Brozzi, circa 20mila persone che non dovrebbero più fare i conti con l'inquinamento acustico che patiscono ancora oggi.

Il problema delle risorse

Per il sottosegretario alle Infrastrutture del Movimento 5 Stelle Michele Dell'Orco, tuttavia, è necessario che l'ente con il prossimo consiglio di amministrazione provveda a ripensare la destinazione delle risorse economiche pensando al polo unico costituito da Firenze e Pisa: per Dell'Orco Firenze deve puntare sulla natura di city airport del proprio scalo. Nel frattempo Riccardo Nencini, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano e in precedenza viceministro alle Infrastrutture, ha specificato che non esiste alcuna possibilità che il nostro Paese vada incontro a una procedura europea in relazione alla concessione di aiuti di Stato per lo scalo fiorentino.

La politica e l'aeroporto: sviluppo bloccato?

Il timore degli addetti ai lavori è che alcune decisioni della politica possano bloccare la crescita e lo sviluppo dell'aeroporto. Per Nencini la procedura di infrazione da parte della Ue ha rappresentato solo un'ipotesi che non è più sul tavolo e che è stata messa da parte dopo essere stata ventilata. Lo stesso Nencini ha precisato che tra Enac e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è previsto alcun accordo in relazione all'assegnazione dei 150 milioni di euro necessari per il finanziamento delle opere di ampliamento dello scalo. Un accordo di questo tipo non esiste per alcun aeroporto: la situazione di Firenze, quindi, non è diversa da quella degli scali delle altre città.

Parcheggiare in aeroporto

Perché scegliere Parkos

Quali servizi utilizzare

Pubblicato il 22 marzo 2019