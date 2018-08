Al Plastico 'San Filippo' si cercano nuovi collaboratori. Appassionati di modellismo fatevi avanti!

Il plastico ferroviario più grande della Toscana ha bisogno di nuove mani e nuovi collaboratori. A causa degli imponenti lavori previsti per la prossima stagione e della scarsità di personale, lo staff è alla ricerca di persone amanti e non del modellismo che vogliano collaborare. Lo fa sapere sul proprio profilo Facebook Paolo Bartali, classe 1960, certaldese d’origine e gambassino d’adozione, che in un precedente articolo ci aveva raccontato com'era nato tutto.

«Ho cominciato nel 2011 per gioco - ci aveva detto - anzi, per far giocare mio figlio Filippo, da cui il plastico prende il nome. E poi piano piano si sono uniti altri amici, come Alessio Mancini, Alessandro Ciocca, Nicola Gattarelli, Davide Pistolese, Giancarlo Biondi. Mai avrei pensato a una cosa del genere. Ci siamo ingranditi sempre di più fino a quando, 3 anni fa, abbiamo deciso di aprirlo al pubblico, perché c’erano sempre più persone curiose di vederlo».

Nel fondo di casa sua a Badia a Cerreto, a Gambassi Terme, si trovano oggi quasi 80 metri quadrati di plastico. Le visite, a ingresso gratuito, sono solitamente da ottobre ad aprile, mentre nel periodo estivo Paolo e gli altri si dedicano all’ampliamento, oppure ad altre novità da proporre.

Chiunque sia interessato può inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica paolobartali1960@gmail.com. Il gruppo è basato sul volontariato e non ha scopo di lucro; il ricavato delle visite viene reinvestito nel migliorare il plastico.

Pubblicato il 29 agosto 2018