Al Politeama gli appuntamenti di ''Ballo Pubblico Indoor 2021''

Prosegue al Teatro Politeama di Poggibonsi il cartellone “Clic! Cose che accadono a Teatro” – DISCIPLINE(S) con gli appuntamenti di “Ballo Pubblico Indoor 2021”. Dal 9 al 13 dicembre “Fare e parlare di danza”, spettacoli di danza e talk, per la direzione artistica di Francesca Lettieri della Compagnia ADARTE. Un programma ricco di appuntamenti per vivere la danza, ma anche riflettere sulle tante implicazioni sociali e culturali legate a questa disciplina.

Si parte giovedì 9 dicembre alle 21.15 in Sala Set con Scivolo alla fermata del tram Regia, Coreografia e Interpretazione di Francesca Lettieri; Batteria, Violoncello, Effetti di Andrea Beninati.

Realizzazione Costumi Originali: Sonia Sartoria.

Una produzione della Compagnia ADARTE con il sostegno di MIC-Spettacolo dal vivo e Regione Toscana - Settore Spettacolo dal Vivo. Un ironico, serio, semi-serio dialogo tra musica e danza, ispirato con leggerezza e languida nostalgia al momento storico che stiamo vivendo. Segue l’incontro “Dance me” tra musica e scultura. Altri luoghi, non comuni, contro il falso mito: la danza contemporanea è davvero incomprensibile? Saranno ospiti del talk Lucia Medri, Critica Teatrale e Redattrice presso la testata online Teatro e Critica, Davide Dall’Osso Scultore, Stefano Jacoviello, Docente di Semiotica della Cultura presso l’Università degli Studi di Siena.

Secondo appuntamento venerdì 10 dicembre alle ore 21.15 in Sala Set con la replica di Scivolo alla fermata del tram e a seguire l’incontro Danzare è un atto politico. Nuove forme di vita in comune e la forza della periferia. Tra proposta artistica e sistema politico. Ospiti del talk: Maria Cristina Addis, Semiologa (Università degli Studi di Siena), Nicola Berti Assessore alla Cultura del Comune di Poggibonsi, David Taddei Giornalista e Direttore Fondazione Elsa Culture Comuni, Chris Torch Coordinatore artistico Pisciott’Arte; ex Direttore Artistico di TIMISOARA 2021 – Capitale Europea della Cultura; esperto di sistemi culturali in zone rurali. L’evento andrà in diretta FB sulle pagine di Tvedo Tv e del Teatro Politeama.

Sabato 11 Dicembre alle ore 21.15 in sala Set lo spettacolo Ma di e con Michele Scappa, produzione Compagnia Company Blu, Violoncello Antonio Cortesi. Con Ma s’intende ricercare i contrasti vitali e necessari dell’essere. Partendo da un ascolto attento e globale, il mondo sembra dividersi sempre in due poli ed il corpo è attratto da forze opposte e contrastanti. Fratture e crepe sorgono da queste bivalenze. Si vuole riscoprire quindi come si possa recuperare la connessione tra tutte le entità, e far sì che i poli si avvicinino, si incrocino. La natura sembra ritrovare integrità ed equilibrio, finché il sé torna ad affliggere e dividere. Segue il Talk L’improvvisazione nelle arti e nella vita. Ospiti del talk a seguire Alessandro Certini e Charlotte Zerbey, Direttori Artistici e Coreografi Compagnia Company Blu, Davide Sparti, Filosofo e docente presso Università degli Studi di Siena.

Domenica 12 Dicembre alle ore 21.15 in Sala Set la replica di Ma.

A seguire l’incontro Giulietta, Atena, Artemisia, Isadora, Wonder Woman e Beyoncè. Femminili singolari: 6 sguardi incrociati sulle donne nella danza e nelle arti. Ospiti del talk: Maria Cristina Addis Semiologa (Università degli Studi di Siena), Silvia Bolognesi Contrabbassista, compositrice, direttrice d’orchestra\Fonterossa Records, Marcella Fragapane Ideatrice e Direttrice Artistica Festival Internazionale delle Ombre, formatrice e narratrice di miti e fiabe, Maresa Moglia Danzatrice, coreografa, insegnante e fondatrice dell'Associazione Natana Vedica: East/West Performing Arts, Francesca Selva Coreografa Compagnia Con.Cor.D.A (Consorzio Coreografi Danza D’Autore) Angela Torriani Evangelisti Danzatrice, coreografa, direttrice artistica Compagnia Versiliadanza, direttrice artistica Settore Danza Teatro Cantiere Florida.

A concludere gli appuntamenti lunedì 13 Dicembre ore 8.30, presso l’Istituto San Giovanni Bosco- Liceo delle Scienze Umane-Colle Val d’Elsa (SI), Woman Made, presentazione ufficiale del progetto internazionale Woman Made, dedicato agli stereotipi femminili di genere vincitore del bando Boarding Pass, progetto speciale del Ministero della Cultura (MIC). Contributi video da Israele, Messico, USA, Vietnam, Grecia, Tunisia e Portogallo.

I biglietti (intero 8 euro, ridotto studenti 5 euro) sono in vendita presso le casse del Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6 Poggibonsi, in orario cinema. Per prenotazioni scrivere a promozione.adarte@gmail.com; 3337508235 (anche Whatsapp).

“Ballo pubblico indoor 2021” fa parte del cartellone Clic! Cose che accadono a Teatro- Discipline(s) è a cura di Compagnia ADARTE in collaborazione con Fondazione Elsa e Comune di Poggibonsi e con il contributo di MIC - Ministero della Cultura, Sponsor Antica Pasticceria Masoni e con Olivia Libreria Bistrot come partner.

Gli eventi in sala SET saranno accessibili a un massimo di 35 persone a spettacolo, si consiglia la prenotazione. Per accedere è necessario il Super Green Pass.

Per informazioni generali sugli appuntamenti al Teatro Politeama www.politeama.info, 0577983067 int. 2 in orario cinema.

Pubblicato il 9 dicembre 2021