Al Politeama un concerto Ort tutto al femminile

Sarà un concerto tutto al femminile il secondo proposto nel cartellone della concertistica del Teatro Politeama di Poggibonsi per lunedì 28 gennaio alle 21. L'Orchestra Regionale della Toscana sarà infatti diretta da Eva Ollikainen (nella foto) e avrà come ospite il soprano Amelia Jakobsson.

In programma Mahler "Adagietto" dalla Sinfonia n.5, Wagner Fünf Gedichte für eine Frauenstimme WWV 91 Wesendonck Lieder (orchestrazione di Felix Mottl), Schubert Sinfonia n.4 D.417 Tragica. Questa serata al femminile accoglie nel cuore del programma i Wesendonck-Lieder che Richard Wagner scrisse a Zurigo, esule politico dopo i moti del 1848 in Germania, preso d'amore per Mathilde Wesendonck, ammiratrice devota, sua sovvenzionatrice (insieme al marito) e autrice dei versi. La relazione ispirò al compositore anche Tristano e Isotta, di cui questo ciclo di cinque canzoni costituiscono il cartone preparatorio. Dei primissimi anni del Novecento è la composizione di Gustav Mahler, una pagina famosissima, tra le più celebri dell'autore, che evoca il desiderio tormentato di un distacco dal mondo e l'anelito all'illusione di un rifugio, al di là dello spazio e del tempo, in una dimensione immobile e dolcissima. L'Adagietto dalla Sinfonia n.5 per archi e arpa, si libra in una dimensione di sognante oblio: il regista Luchino Visconti lo utilizzò come colonna sonora del film Morte a Venezia. In chiusura la Sinfonia n.4 di uno Schubert diciannovenne (l'unica assieme alla Quinta in tonalità minore), che sente l'influenza del modello beethoveniano.

Sia dirigendo il repertorio concertistico che alle prese con l'opera, la giovane finlandese Eva Ollikainen si fa notare per la sua naturale autorità, per il suo contagioso entusiasmo, così come per la tecnica raffinata e articolata. Nella sua carriera ha già sviluppato un repertorio completo con un focus sulle grandi Sinfonie tedesche, mentre continua a lavorare con le più importanti orchestre scandinave.

Svedese, nata in una famiglia di musicisti, Amelia Jakobsson ha iniziato la sua carriera come violoncellista. Dopo aver vinto numerosi premi e competizioni, nazionali e internazionali, ha deciso di dedicarsi però alla sua grande passione, quella per la voce e per l'opera. Esperta in campo concertistico, trova particolarmente interessante il repertorio vocale da camera, a partire dall'epoca romantica fino ai lavori contemporanei, scritti appositamente per lei.

Per informazioni e biglietti: www.politeama.info o per mail a biglietteria@politeama.info o telefonando al numero 0577-983067.

Il concerto fa parte del cartellone della stagione teatrale congiunta dei teatri della Valdelsa, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa - Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d'Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Elsauto Centrocar, Chiantibanca, SienAmbiente.

Pubblicato il 27 gennaio 2019