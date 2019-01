Al Roncalli si parla di gestione della fauna con il professor Ferretti

c

Proseguono all'IIS Roncalli di Poggibonsi i "Caffè Scientifici". Mercoledì 30 gennaio, alle 16.30 nell'aula magna dell'istituto, il Professor Francesco Ferretti terrà una lezione sul tema della gestione della fauna Lupi, ungulati e uomini, quali sfide per la gestione della fauna?. Gli incontri scientifico-divulgativi, aperti a tutti, sono organizzati dai docenti dell'area scientifica, dagli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, dalla professoressa Gianna Trapassi, referente di indirizzo Scienze applicate e dal professor Gabriele Chemello, referente del progetto.

«I Caffè Scientifici sono un progetto importante, un percorso giunto al secondo anno e che già ci vede al lavoro per progettare il programma del prossimo anno scolastico - commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini - L'obiettivo è quello di promuovere la cultura scientifica mettendo studentesse e studenti a tu per tu con i temi della scienza, in una scuola che vuole stare al passo con i tempi e promuovere la cultura e il pensiero critico dei propri studenti».

Il professor Francesco Ferretti si occupa di ecologia, gestione e conservazione dei grandi mammiferi, con particolare riferimento a Ungulati e Carnivori, lavorando in particolare in progetti riguardanti capriolo, daino, cinghiale, camoscio appenninico, cervo rosso, cervo della Mesola, leopardo delle nevi e leopardo comune. Attualmente tiene il corso di "Gestione e conservazione della fauna selvatica" nel Corso di Scienze biologiche dell'Università di Siena.

Gli incontri si concluderanno mercoledì 27 febbraio alle 16.30 con il Prof. Renato Chemello che terrà la conferenza dal titolo Le spinte ecologiche alle migrazioni umane.

Tutte le informazioni sull' Istituto Roncalli sul sito www.iisroncalli.gov.it.

Pubblicato il 27 gennaio 2019