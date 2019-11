Al Teatro del Popolo uno spettacolo sulla violenza di genere: il ricavato al centro antiviolenza

Lunedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso il Teatro del Popolo di Colle di Val D’Elsa ci sarà uno spettacolo intitolato “Donna è”, organizzato dalle Associazioni “Società e Politica”, “In Canto”,” Il Telaio” e patrocinato dal comune colligiano.

Lo spettacolo, curato dall’associazione “In Canto”, sarà essenzialmente musicale, ma oltre all’esibizione canora verranno trasmessi tre video (di cui uno avrà come protagonista la nota comica e attrice Paola Cortellesi) e ci saranno alcuni commenti e letture che consentiranno agli spettatori di approfondire il tema della violenza sulle donne. Tramite l’intervento dell’associazione “il Telaio”, che già durante la festa della donna dello scorso anno aveva dato il suo contributo, sarà sviscerata l’evoluzione storica e giuridica dei diritti delle donne, soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto matrimonio riparatore, una triste pratica che consisteva nel porre rimedio ad una situazione ritenuta disonorevole per una donna costringendola a sposare colui che l’aveva disonorata. Un’usanza purtroppo ancora in voga nel secondo dopoguerra in Italia e legittimata persino dal codice penale, fin quando la vicenda di Franca Viola tra gli anni sessanta e ottanta accese i riflettori dell’opinione pubblica sulla questione. Durante l’intervento verrà spiegato come oggi questo tipo di situazioni non vengano più considerate come meramente lesive dell’onore della donna, ma vadano ad incidere sui diritti stessi della persona. Particolare attenzione verrà data inoltre alla condizione della figura femminile ai nostri giorni, considerando le drammatiche notizie di spesso balzano agli onori della cronaca.

Si farà anche riferimento all’iter legislativo che ha portato il comune di Colle di Val D’Elsa a costituirsi parte civile nei processi riguardanti casi di violenza di genere, proprio come stabilito dal Consiglio comunale lo scorso 30 settembre.

L’intero ricavato verrà donato al Centro antiviolenza intercomunale.

Pubblicato il 23 novembre 2019