Al Trofeo Buonconvento Master di Colle di Val d'Elsa quasi 600 atleti

Quasi 600 atleti in rappresentanza di 56 società parteciperanno alla 13esima edizione del Trofeo Buonconvento Master, organizzato dalla Virtus a Colle Val d’Elsa con la collaborazione della Polisportiva Olimpia.

Le gare si svolgeranno nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica e sono previste quasi tutte le specialità del nuoto in vasca.

Erano anni che non si registravano numeri simili, dalle prime edizioni della manifestazione a Buonconvento; sarà presente praticamente tutta la Toscana oltre al solito nutrito gruppo lombardo della Canottieri Baldesio e tante altre società dall’Umbiria, Lazio, Marche e Emilia Romagna.

Le gare sono dedicate agli amatori del nuoto dai 25 anni in su e vedono la partecipazione sia di vecchie glorie di questo sport che di tanti altri appassionati che si sono avvicinati alle discipline natatorie. Ci si aspetta che la due giorni sia caratterizzata dal consueto clima di sport ed allegria, tipico del settore master, anche se si auspica che non manchino prestazioni interessanti.

Sarà ovviamente presente una folta rappresentanza di atleti master della Virtus Buonconvento che farà gli onori di casa; per la Virtus il Trofeo rappresenta anche l’occasione per riunire tutti i gruppi master disseminati nei vari impianti gestiti dalla società. Inoltre, la manifestazione servirà agli atleti gialloneri per mettersi alla prova in previsione dei prossimi campionati regionali che si terranno a Livorno il 25 e 26 febbraio.

Saranno premiati i primi tre atleti classificati per fascia di età nella solita atmosfera di festa che tradizionalmente accompagna le gare master.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Il Certaldo vince la Coppa Italia di Eccellenza

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 27 gennaio 2023