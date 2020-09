Al via alla Pubblica assistenza il corso per diventare soccorritore volontario

Il prossimo 5 Ottobre alle ore 21.00 avrà inizio presso la nostra sede in Via Dante 39 a Poggibonsi il corso per diventare Soccorritori Volontari sia di livello base che avanzato, muovendo i primi passi nello straordinario ed affascinante mondo del soccorso sanitario, il corso è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.

Pubblicato il 29 settembre 2020