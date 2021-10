Al via i mondiali antirazzisti

I Mondiali Antirazzisti organizzati dalla UISP Unione Italiana Sport Per Tutti si svolgono sabato 2 e domenica 3 ottobre all’interno della Festa dell'Argingrosso. Diciotto le squadre di varia estrazione che si sono iscritte ai tornei liberi di calcio a 5 e pallavolo. Attesi anche alcuni partecipanti da fuori provincia: provengono dalla parrocchia di don Massimo Biancalani, il prete che accoglie i migranti a Vicofaro.

Quest’anno la tradizionale iniziativa promossa dalla Uisp per dire no al razzismo e a ogni forma di discriminazione viene ospitata nell’ambito della manifestazione organizzata dal Quartiere 4 nel parco dell’Argingrosso ma la formula resta invariata. Sono previsti tornei di calcio a 5 e pallavolo non competitivi con partite auto-arbitrate, alle quali è possibile far partecipare squadre composte anche da giocatori di generi diversi e senza limiti di età.



L’evento, gratuito e aperto a tutti, ha da sempre i suoi punti di forza nei momenti di inclusione e di condivisione attraverso il gioco e lo sport. Durante il fine settimana all’Argingrosso sono in programma esibizioni, prove libere e attività rivolte a grandi e piccoli. Durante l'evento saranno esposti i disegni realizzati dai bambini dei Centri estivi Multisport UISP dal tema #iosonomondialiantirazzisti: un’iniziativa preziosa per ribadire il valore delle differenze e mettere i giovanissimi a confronto con un mondo in continua evoluzione.



La manifestazione è patrocinata dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana e si svolge con il contributo di Cesvot.

PROGRAMMA

SABATO 2 OTTOBRE

14:00 – Arrivo/accettazione squadre e apertura area informativa

14:30 – Inizio tornei di calcio a 5 e pallavolo



DOMENICA 3 OTTOBRE

14:30 – Ripresa tornei di calcio a 5 e pallavolo

19:00 – Premiazioni e saluti

Pubblicato il 2 ottobre 2021