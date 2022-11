Al via il 14 novembre i lavori all'ex binario morto a Colle di Val d'Elsa

Inizieranno il 14 di novembre i lavori all’ex binario morto di Colle di Val d’Elsa. Il cantiere è stato aperto il 12 settembre scorso e prevede la riqualificazione dell’area nella parte bassa di Colle Val d’Elsa. Il progetto offrirà ai cittadini un percorso che andrà a collegare via Verdi, al momento priva di uno sfondo, alla pista ciclabile. L’intervento prevede infatti la pavimentazione del sentiero sul lato destro dell’ex binario morto e la realizzazione di un’area verde di sosta per i pedoni con alberi e panchine.

Nonostante l’allestimento due mesi fa, i lavori prenderanno ufficialmente il via a partire dal 14 novembre. Il progetto, cofinanziato dalla Regione Toscana, ha stimato cinque mesi contrattuali per la durata del cantiere. Salvo imprevisti, il progetto nell’area verrà dunque concluso entro marzo. Dall’apertura del cantiere, il passaggio ai pedoni è stato bloccato per consentire le operazioni. Il divieto di sosta è ancora attivo su via Verdi, a partire dall’incrocio con via Roma e l’area resterà chiusa fino al termine del progetto per motivi di sicurezza. Tra i lavori è prevista infatti anche la manutenzione della scarpata.

Si tratta dunque non solo di un intervento di riqualificazione del sito, ma anche di valorizzazione della pista ciclo-pedonale che collega Colle a Poggibonsi. Il percorso, inaugurato nel 2011, ha permesso di sfruttare la vecchia linea ferroviaria e grazie al progetto, verrà arricchito attraverso lavori che ne faciliteranno la percorribilità. E non è l’unica operazione di abbellimento urbano nell’area. Di recente è stata installata nella rotonda della fabbrichina “il Soffiatore” di Maurizio Balducci, artista colligiano. L’opera fa parte di un ulteriore intervento di riqualificazione della parte bassa della città ed è collocata all’altezza dell’ingresso della pista. I cittadini potranno ammirarla dunque percorrendo il futuro cammino da via Verdi.

Chiara Vannini

Pubblicato il 10 novembre 2022