Al via la distribuzione delle mascherine arrivate dalla Regione Toscana

Da sabato 7 novembre prende il via a Monteriggioni la distribuzione delle mascherine ricevute dalla Regione Toscana per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19. I dispositivi saranno distribuiti su tutto il territorio comunale dalle associazioni di protezione civile, che consegneranno a domicilio, nel rispetto delle norme anti Covid, 5 mascherine per ogni residente.

L’amministrazione comunale ringrazia, ancora una volta, i volontari della protezione civile per la disponibilità mostrata fin dall’inizio dell’emergenza. Per ulteriori informazioni e per segnalazioni sulla consegna delle mascherine, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica covid@comune.monteriggioni.si.it oppure contattare il numero 0577-306602.

Pubblicato il 5 novembre 2020