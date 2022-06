Alla Sambuca tornano le selezioni per Miss Italia

L’avventura ricomincia e superato il difficile periodo della pandemia, il concorso riprende il suo cammino sulle passerelle della nostra regione fino alla finale regionale di Miss Toscana 2022 in programma i primi di settembre.

Appuntamento ormai consolidato negli anni grazie all’ U.S. Sambuca ,quello di Domenica 12 Giugno e’il primo appuntamento del concorso di Miss Toscana per l’ 83esima edizione di Miss Italia 2022. La prima classificata prendera’ il titolo di Miss Sambuca, 1° traguardo per poi raggiungere la Semifinale Regionale in programma i primi di agosto. Presentatore della serata sara’ Raffaello Zanieri.

Ad occuparsi del coordinamento e dell’organizzazione di tutto il concorso , sara’ l’agenzia Syriostar srl di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme. Come nelle precedenti edizioni, la buona riuscita del concorso sara’garantita dalla professionalita’ e dall’attento lavoro di Alessandro Ferrari, con la collaborazione di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli (foto Giovanni Rastrelli ) .

Corona il tuo sogno e se sei una ragazza simpatica, allegra , spigliata , di bella presenza , con voglia di affacciarti al mondo dello spettacolo (quello vero ) e un’eta’ tra i 18 anni da compiersi entro il 18 settembre e i 30 anni entro il 31 dicembre 2022, iscriviti direttamente sul sito di Miss Italia.

Pubblicato il 11 giugno 2022