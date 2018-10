Allerta meteo: forti raffiche di vento previste in Val d'Elsa

c

Ancora maltempo sulla Toscana centro-settentrionale. Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per domani, martedì 2 ottobre, dalle ore 00.00 fino alle 16.00. Interessata anche la zona della Val d'Elsa. E' previsto vento forte con le raffiche fino a 100 km/h sui crinali appenninici settentrionali e sottovento, fino a 40-60 km/h sulle zone collinari e localmente in pianura in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.

Pubblicato il 1 ottobre 2018