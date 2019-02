Allerta meteo per vento per la giornata di lunedì 25 febbraio

c

Per la giornata di domani, lunedì 25 febbraio, la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per vento forte che interesserà tutta la regione, Valdelsa compresa, tranne la parte nord-occidentale con validità dalle ore 10.00 fino alle 22.00.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.

Pubblicato il 24 febbraio 2019