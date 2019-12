Ambiente e sostenibilità: il Roncalli è l'istituto capofila della rete scuole green in provincia di Siena

Sarà l’IIS Roncalli di Poggibonsi la scuola capofila per la provincia di Siena della rete nazionale delle scuole green, un progetto che è stato presentato ieri, mercoledì 11 dicembre, nella sala conferenze del Miur alla presenza di tutti i referenti nazionali, provinciali e del sottosegretario De Cristofaro. La rete si configura come uno strumento per condividere le buone pratiche relative alle tematiche “green” e, più in generale, a quelle dell’agenda 2030. Attualmente la rete conta 300 scuole radicate in 54 diverse province, in Toscana hanno aderito nove province e in provincia di Siena circa 20 scuole. La rete si è data un organigramma strutturato che prevede più organismi e più incarichi: referenti nazionali, provinciali, regionali. Il Dirigente Scolastico dell'IIS Roncalli, Gabriele Marini, oltre ad essere referente provinciale è anche referente regionale per la Toscana.

«Da tempo nel nostro istituto abbiamo intrapreso opere di sensibilizzazione nei confronti delle tematiche legate all’ambiente - spiega il Dirigente Scolastico Gabriele Marini, referente del progetto scuole green per la provincia di Siena e per la Regione Toscana - Penso ai Caffè Scientifici che già dallo scorso a.s. hanno apportato riflessioni interessanti sul clima e sull’ambiente, all’attenzione nei confronti dell’efficientamento energetico che è tra le novità del corso CAT, all’uso delle borse di stoffa per le colazioni del bar, alla raccolta differenziata, alla esclusione di distributori automatici e al progetto di introdurre all’interno dell’istituto un fontanello di acqua potabile per promuovere le borracce ed eliminare la plastica. Grazie alla rete avremo un’opportunità in più di confronto e di scambio di buone pratiche con le scuole che decideranno di mettere al centro le tematiche promosse anche dall’agenda 2030. L'obiettivo è anche quello di raccogliere e incanalare l’interesse che i nostri studenti hanno dimostrato di avere partecipando alle varie iniziative per l’ambiente e il clima. Siamo contenti per le numerose adesioni che già ci sono arrivate dagli istituti della provincia di Siena, ma ci tengo a precisare che la rete è aperta ed è ancora possibile unirsi. In gennaio sarà convocata un'assemblea delle scuole della provincia di Siena che hanno già aderito all'accordo e quelle che hanno già aderito per iniziare a strutturare la "road map" delle azioni da compiere».

Tutte le informazioni sulla rete nazionale delle scuole green sono disponibili sul sito www.retescuolegreen.it. Per adesioni o informazioni per la rete provinciale senese è possibile scrivere a dirigente@iisroncalli.edu.it.

Pubblicato il 12 dicembre 2019