Anche i Risto&Bar di Colle alla manifestazione di Ponte Vecchio con i Ristoratori Toscana

Non solo ristoratori ma anche guide turistiche, estetisti, parrucchieri, palestre. Insomma, anche altre categorie che in questo momento non possono lavorare hanno partecipato alla manifestazione di questa mattina a Ponte Vecchio: la richiesta ad unica voce è quella di poter lavorare, mantenendo i criteri di sicurezza dopo aver "fatto investimenti importanti ed essersi indebitati per mettersi a norma".

Stamattina è partita anche la marcia lungo la via Francigena che porterà il gruppo di ristoratori a Roma con arrivo previsto il prossimo 13 novembre e l'obiettivo di incontrare il premier Giuseppe Conte per manifestare le proprie ragioni.

Pubblicato il 4 novembre 2020