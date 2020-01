Anche la Toscana in lutto per Kobe Bryant

In Italia Kobe c'era cresciuto: in particolare, il apdre Joe aveva giocato in Toscana per due stagioni dal 1987 al 1989 in A2 con la maglia dell'Olimpia Pistoia. Ed è stato in questi anni che il fenomeno ha imparato a parlare l'italiano, andando alle scuole elementari con i suoi coetanei. In Italia c'era tornato due anni fa, per salutare tutti gli amici dell'infanzia che oggi l oricordano sui social con dolore per la prematura scomparsa. Via via Kobe veniva in Toscana per trascorrere un po' di tempo libero: si era fermato anche a Casole d'Elsa, era l'estate 2013, per un breve soggiorno. Ed in quella occasione era stato riconosciuto e salutato dagli abitanti del luogo durante una notte bianca,

Pubblicato il 27 gennaio 2020