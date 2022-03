Anche Misericordia e Pubblica Assistenza di Siena pronti a vaccinare bambini e adulti alle Scotte

Risposta tempestiva e operativa da parte del terzo settore senese alle richieste dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, per il supporto alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Dal 9 marzo, Misericordia e Pubblica Assistenza di Siena, insieme ad Anpas Toscana, saranno operative all’ospedale Santa Maria alle Scotte per somministrare le vaccinazioni sia agli adulti che ai bambini. Le associazioni hanno risposto positivamente all’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato dall’Aou Senese lo scorso 7 febbraio e, dopo appena un mese, sono pronte a prendere servizio per effettuare le vaccinazioni alle Scotte.

«Devo esprimere un sincero ringraziamento ai rappresentati del terzo settore senese per questa risposta, pronta e tempestiva - sottolinea il direttore generale dell’Aou Senese, il professor Antonio Barretta - si tratta di una convenzione molto importante anche per il significato che ha di supporto reciproco. È un atto importante perché consente all’ospedale di riorganizzarsi ridistribuendo le proprie risorse umane - aggiunge Barretta - medici, infermieri, farmacisti, operatori socio-sanitari e amministrativi che hanno supportato la Vax Unit potranno tornare a tempo pieno alle loro mansioni ordinarie».

Le attività saranno coordinate della Vax Unit dell’Aou Senese diretta dalla dottoressa Maria Teresa Bianco: Misericordia e Pubblica Assistenza devono garantire l’erogazione delle prestazioni a cura di personale con idoneo profilo professionale e cioè infermieri e medici, iscritti ai rispettivi albi professionali, personale socio-sanitario e amministrativo, tutti regolarmente vaccinati e adeguatamente formati per le attività che dovranno svolgere; garantire la presenza di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica, iscritti all’albo professionale e regolarmente vaccinati; osservare gli standard operativi, le procedure e l’organizzazione indicati dall’Aou Senese.

Oltre che dal professor Antonio Barretta, la convenzione è stata firmata da Andrea Valboni, provveditore della Misericordia di Siena, e da Sara Giannini, presidente della Pubblica Assistenza di Siena. «L’accordo che è stato firmato con l’Aou Senese si inserisce in percorso di collaborazione che si è sviluppato in questo difficile periodo di pandemia e che ci auguriamo si ampli in futuro - commenta Andrea Valboni, provveditore della Misericordia di Siena - questo impegno rappresenta per la Misericordia di Siena una sfida, che supereremo assieme agli amici della Pubblica Assistenza di Siena».

«Per la Pubblica Assistenza di Siena si tratta di uno sforzo organizzativo molto importante, giunto in un periodo di emergenza sanitaria che mette a dura prova i nostri volontari a livello umano e l’Associazione dal punto di vista economico - aggiunge Sara Giannini, presidente della Pubblica Assistenza di Siena - nonostante tutto, convintamente, tutti noi della “Pubblica” abbiamo deciso di aderire alla richiesta dell’Aou Senese, perché vogliamo dare un ulteriore, tangibile, aiuto alla nostra comunità per uscire dalla pandemia e all'Azienda per tornare a svolgere a pieno il proprio compito istituzionale di cui tante persone hanno bisogno. È questo lo spirito e la grande forza del volontariato».

Pubblicato il 9 marzo 2022