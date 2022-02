Ancora un incidente mortale sul lavoro, operaio 58enne investito da un carrello elevatore

Infortunio mortale in una Cartiera, in via Pesciatina 8, nel Comune di San Marcello Piteglio, ai confini con la provincia di Lucca. La vittima, un operaio di 58 anni, italiano, è stato investito da un carrello elevatore nel piazzale della ditta. Sul posto i servizi di prevenzione sicurezza luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est: la ditta era stata controllata negli ultimi tempi.



Pubblicato il 9 febbraio 2022