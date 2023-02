Anestesia e rianimazione neurochirurgica e Laboratorio patologia clinica, nominati i nuovi direttori

Nuove nomine di direttori di unità operativa complessa all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. La dottoressa Francesca Tarantino è la nuova direttrice della Anestesia e rianimazione neurochirurgica, all’interno del Dipartimento di Scienze neurologiche e motorie diretto dal professor Alessandro Rossi, dopo il collocamento a riposo del dottor Cesare Vittori per raggiunti limiti di età.

Il dottor Marcello Fiorini invece è il nuovo direttore del Laboratorio di patologia clinica, all’interno del Dipartimento di Innovazione, sperimentazione e ricerca clinica e traslazionale diretto dal dottor Giuseppe Marotta. La dottoressa Tarantino è dirigente medico all’Aou Senese dal 2008, in seguito alla specializzazione in anestesia e rianimazione conseguita all’Università degli Studi di Siena, ed era già assegnata all’unità operativa di Anestesia e rianimazione neurochirurgica. Il dottor Fiorini arriva dall’Azienda Usl Toscana nord ovest, nella quale ricopriva l’incarico di direttore del Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Valdera e Alta Val di Cecina, dopo altre esperienze maturate sempre nella stessa Azienda e nelle già Usl 6 di Livorno e Usl 7 di Siena. «A nome dell’Aou Senese – dichiara il professor Antonio Barretta, direttore generale – un caloroso benvenuto ai due professionisti e auguri di buon lavoro. La nostra squadra si arricchisce di due validi professionisti che, insieme a tutti i colleghi e alla Direzione aziendale, lavoreranno per obiettivi e progettualità condivise».

Pubblicato il 6 febbraio 2023