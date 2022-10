Anteprima AperiTartufo la nuova iniziativa di TartuFesta

Tartufesta è l’evento più importante della programmazione Montaionese, la festa d’autunno che celebra il re della tavola in un’esplosione di sapori e di saperi che interessa l’ultimo fine settimana di ottobre. La ventinovesima edizione propone un’importante novità: l’Anteprima AperiTartufo, un’iniziativa che coinvolge il centro storico della cittadina Valdelsana e che propone interessanti innovazioni.

Sabato 29 ottobre dalle ore 17,00 in Piazza della Repubblica, Special DRAFT Cocktails con il barman Cosimo Neri che, oltre ai classici aperitivi, servirà alla spina anche una sua creazione a base di tartufo.

Sempre nella piazza saranno presenti quattro birrifici artigianali che proporranno le loro eccellenze. Non mancherà lo stand gastronomico a cura dell’associazione BorgoAlto con gustose specialità anche a base di tartufo.

Il pomeriggio sarà arricchito dall’esibizione di Giulio Wilson, cantautore fiorentino, che alterna la sua passione per la musica alla sua attività di enologo e produttore di vini in Toscana. La sua carriera artistica viene inaugurata con l’album “Soli Nel Midwest”, prodotto da Enzo Iacchetti. Ha collaborato con molti artisti, tra cui Vinicio Capossela, Roberto Piumini, Bobby Solo, Roy Paci, con I musici di Francesco Guccini, Ron e con gli Inti-Illimani.

Wilson ha ottenuto numerosi riconoscimenti prestigiosi: “Materiale resistente 2.0; la Targa Mei nel 2017 come “Miglior cantautore”; nello stesso anno l’artista vince il concorso BMA Bologna Musica d’Autore. Nel 2018, il premio assoluto Anacapri Bruno Lauzi, e, nel 2019, il Premio Bertoli; il Premio della Critica al concorso Voci per La Libertà – Una canzone per Amnesty 2019; vince il concorso 1 Maggio Next2019 e si esibisce sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma.

Nel 2018 è uscito l’Ep “Futuro Remoto”. Quest’anno ha pubblicato il disco “Storie vere tra Alberi e Gatti”, una raccolta di brani “fuori dal tempo”.

Giulio Wilson è reduce dal successo del Vale la pena tour con gli Inti Illimani: 6 straordinari concerti nei teatri d’Italia, tutti sold out. L’ultimo singolo di Ron “I gatti” è scritto proprio con Wilson.

Un pomeriggio all’insegna della musica e della convivialità in compagnia di una buona birra o di un’intrigante Aperitivo. La XXIX edizione di TartuFesta sorprende proponendo un’anteprima insolita e coinvolgente in un mix di sapori, odori e musica tutto da scoprire e vivere.

Pubblicato il 25 ottobre 2022