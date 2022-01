Anziana investita, portata al pronto soccorso in condizioni gravi

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est alle 11.27 in viale Cavour, per investimento di un pedone. Una donna di 87 anni è stata trasportata in codice 3 al soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto i sanitari del 118, la Pubblica Assistenza di Siena, la Polizia municipale.

Pubblicato il 15 gennaio 2022