Aperte fino al 10 febbraio le iscrizioni per il del Servizio Civile 2023 in Aou Careggi

Sono aperte fino al 10 febbraio le iscrizioni ai progetti per il 2023 del Servizio Civile nell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze. Sono ancora disponibili posti per i 5 progetti dedicati a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni in possesso dei requisiti richiesti nel Bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili.



I progetti di Careggi riguardano l’accompagnamento nel percorso oncologico, chirurgico e in Pronto Soccorso. Le attività previste riguardano l’orientamento ai servizi, il supporto all’accesso alle prestazioni, gli aspetti relazionali con l’utenza.



La domanda di partecipazione è online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per informazioni: http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ e www.aou-careggi.toscana.it nella sezione “Azienda” alla voce “Servizio Civile”.

Pubblicato il 26 gennaio 2023