Aperte le iscrizioni alla Ecomaratona Chianti Classico 2021

Organizzata come sempre da Asd Polisportiva la Bulletta sarà l’occasione come era sempre stato prima di questa edizione 2020 tristemente annullata a causa della pandemia da Covid19, per divertirsi e conoscere magnifici luoghi del Chianti Classico, con epicentro a Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena sede di partenza e di arrivo delle varie competizioni.

ISCRIZIONI APERTE - Aperte da oggi le iscrizioni online a tariffa vantaggiosa e scontata fino al 6 gennaio 2021 per le tre principali distanze agonistiche, ovvero. EcoMaratona del Chianti Classico - 42Km, la Chianti Classico Trail 21 Km e Trail del Luca – 13 km. Le tariffe di iscrizione per il pettorale avranno poi delle variazioni in base a precise date, quali il 30 giugno, poi il 15 settembre ad un mese dall’evento ed infine fino al 14 ottobre, data ultima possibile di registrazione. (Iscrizioni qui).

ATLETI GIA’ ISCRITTI - Tutti coloro che erano già iscritti all’edizione 2020 annullata avranno l’iscrizione in automatico all’ottobre 2021 per loro o, se impossibilitati, potranno trasferirla ad un altro partecipante da loro indicato. Ogni iscritto all’edizione 2020 riceverà nelle prossime settimane una comunicazione via mail da parte di Tds-Live.

Sport, benessere, luoghi magnifici e unici al mondo, colline pettinate da millenni dal vento e baciate dal sole, cultura, buon cibo e buon vino. Tramonti e albe, strade bianche che salgono e scendono dolci tra cipressi e vigneti, l’Ecomaratona del Chianti Classico da sempre non è una semplice gara, non è solo classifica e podi, ma è un’esperienza di vita, è un fine settimana di turismo e cultura da vivere e gustare insieme alla famiglia e agli amici. Nei prossimi mesi verranno anche aperte le iscrizioni a tutti gli altri eventi non competitivi quali camminate, nordic walking e trekking, così che tutti e tanti possano vivere la magica atmosfera della Ecomaratona del Chianti Classico.

Con un po’ di ottimismo e con tanta voglia di rivedere migliaia di runners correre felici nelle favolose terre del Chianti toscano siamo lieti di annunciare l’apertura iscrizioni alla 14^ edizione della Ecomaratona del Chianti Classico in programma venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021.

Pubblicato il 22 dicembre 2020