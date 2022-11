Apre i battenti la Casa della Comunità di Certaldo

Sono ormai diversi anni che nel Comune di Certaldo si sente parlare di Casa della Comunità e della possibilità di realizzarla, adesso finalmente ci siamo. Si terrà domenica 27 novembre la tanto attesa, sia dai cittadini che dall’amministrazione comunale, inaugurazione di questo nuovo emblematico edificio sanitario. Da sempre a Certaldo si è cercato un avanzamento organizzativo della sanità, rendendola sempre disponibile e ad alto livello per i cittadini, proprio per questo è stato portato a termine tale importante progetto intitolato a Rita Levi Montalcini, per il ruolo da essa svolta nella storia della medicina italiana. All’inaugurazione, che si svolgerà alle ore 11.00 in Piazza Macelli 10, sarà ovviamente presente il sindaco Giacomo Cucini, autore di questa iniziativa, e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a sottolineare quanto importante sia avere una struttura sanitaria del genere per il territorio. Si tratterà in particolare di un unico polo socio-sanitario di medicina e servizi integrati e coordinati, così da essere vicini ai cittadini in tutte le loro esigenze.

Un progetto in cui il Comune di Certaldo ha impiegato diverso tempo e ha investito concretamente a livello economico, curando tutti i dettagli a seconda di ciò che la comunità richiedeva. In Piazza Macelli confluiranno appunto, tutti gli specialisti ed i medici di famiglia, migliorando non solo il servizio ma anche la rapidità con cui esso verrà svolto. L’investimento è di oltre due milioni, finanziati al 50% da USL Centro e l’altro 50% ovviamente dal Comune di Certaldo. Per quanto riguarda i dettagli dell’edificio, ci sarà un nuovo ingresso con un unico punto di accesso, con reception al quale poter fare l’accettazione. All’interno sarà presente anche una palestra per la riabilitazione e ovviamente sarà possibile eseguire prelievi ed analisi del sangue. Sarà inserito anche un punto di Primo Soccorso e vi sarà, in orario notturno, un accesso specifico per la Guardia Medica. All’esterno si troverà un parcheggio curato nei dettagli con la creazione anche di percorsi pedonali.

Andrea Belli

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Raddoppio linea ferroviaria, potenziamento della Empoli Siena, l'ok della Regione

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 18 novembre 2022