Apre l'hub vaccinale di via Masson a Colle di Val d'Elsa

​Al via le somministrazioni nell'hub vaccinale di via Masson a Colle di Val d'Elsa. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo hub della Val d'Elsa trasferito dal palasport del Bernino proprio negli ultimi giorni. Già dall'inaugurazione di oggi si notava una nutrita partecipazione dei cittadini in coda, ltre che per gli appuntamenti, anche per il libero accesso al vaccino senza la prenotazione

"Speriamo di intercettare anche tutti coloro che ad oggi non hanno ritenuto di vaccinarsi - ha detto Biancamaria Rossi, direttore della zona distretto Alta Valdelsa dell'Asl Toscana sud est -. La Val d'Elsa ha registrato una media alta anche per quanto riguarda gli accessi diretti e questo sta a significare che tramite queste iniziative possiamo raggiungere una fetta sempre più importante della popolazione".

Presente anche Alessandro Donati, sindaco del Comune di Colle il quale ha illustrato le operazioni di allestimento dell'hub posto dietro alla farmacia comunale 2, oltre a ricordare l'importanza della vaccinazione e gli effetti della campagna vaccinale sul contagio nel Comune: ''A Clle c'è stato un aumento, anche se contenuto, dei numeri dei positivi: adesso siamo a 90 - dice il sindaco - molte sono famiglie ma nonostante questo numero i ricoveri sono bassissimi, si tratta di persone che per la maggior parte hanno sintomi molto lievi e questo penso sia dovuto alle vaccinazioni e per questo dobbiamo ringraziare la Asl per il lavoro fatto”.

Pubblicato il 18 settembre 2021