Arpat: dati ambientali della Toscana per una ripartenza nel segno dell'ambiente

Presentazione Annuario dei dati ambientali della Toscana 2020.

L'evento si svolgerà in modalità on line il 30 ottobre 2020 la giornata di presentazione della pubblicazione curata da ARPAT.



La pubblicazione dell’Annuario dei dati ambientali della Toscana, giunto alla sua nona edizione, rappresenta un resoconto sintetico del contesto in cui opera l’Agenzia, tramite il monitoraggio delle diverse matrici e il controllo delle fonti di pressione.

Quest’anno il rapporto presenta ben 96 indicatori ambientali per le sei aree in cui è strutturato il volume: 22 per l’Aria; 16 per l’Acqua; 15 per il Mare; 9 per il Suolo; 12 per gli Agenti fisici e 22 per i Sistemi produttivi. Si tratta di un patrimonio di dati ambientali importante che come Agenzia mettiamo a disposizione di tutta la comunità toscana, istituzioni, categorie economiche, associazioni, cittadini, perché ciascuno possa “leggere” la situazione dell’ambiente della Toscana, utilizzando una base di riferimento certificata, e possa agire in modo documentato secondo il proprio punto di vista.

Anche per questa edizione prosegue la presentazione/classificazione degli indicatori secondo il modello DPSIR che rappresenta, in modo semplificato, le relazioni di causa/effetto che intercorrono tra uomo e ambiente.

E’ da sottolineare una particolarità eccezionale di questa edizione dell’Annuario, che è – ormai da alcuni anni – interamente prodotta dal personale dell’Agenzia, anche nella sua parte grafica, cioè che quest’anno è stata completamente realizzata in telelavoro a causa dell’emergenza sanitaria.

La Diretta live potrà essere seguita sulla piattaforma di Ricicla.Tv, sui canali social dell’emittente Facebook e YouTube, sui canali YouTube e Facebook di ARPAT. Per iscriversi alla giornata, aperta a tutta la cittadinanza, si prega di compilare l’apposita form.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 30 ottobre - 0re 9.30-12.30

Coordina: Luigi Palumbo (Ricicla Tv)

Intervento introduttivo di presentazione dell’Annuario: Marcello Mossa Verre (direttore generale ARPAT)

Interventi di:

Monia Monni, Assessore all’Ambiente della Regione Toscana

Nicola Sciclone (Vicedirettore IRPET)

Gabriele Baccetti (Direttore Confindustria Toscana)

Triestina Maiolo (Segreteria regionale UIL Toscana – in rappresentanza CGIL, CISL, UIL)

Fausto Ferruzza (Presidente Legambiente Toscana)

Guido Spinelli (Direttore tecnico ARPAT)

Michele Camisasca (Direttore generale ISTAT)

Stefano Laporta (Presidente ISPRA e Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente)

Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana)

Pubblicato il 28 ottobre 2020