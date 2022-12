Arriva il 'Mercatino Magico di Natale' a Poggibonsi

Quest’anno metti sotto l’albero un regalo “magico”. Dal 16 al 18 dicembre arriva a Poggibonsi, presso il Polo Fantasy del Teatro Politeama, in Piazza Rosselli, la prima edizione del “Mercatino Magico di Natale”, in concomitanza con l’uscita, il 14 dicembre, di “Avatar - La via dell'acqua”, l’attesissimo seguito di “Avatar” del 2009. Il pomeriggio, dal venerdì alla domenica, dalle 16 alle 21, la piazza davanti al teatro ospita i banchi del mercatino magico con proposte di artigianato artistico a tema fantastico per regali di Natale “magici”.

Fra sfide di spade laser, Scuole di Jedi per giovani padawan e ghostbuster a caccia dello spirito del Natale, troverete le Stelle di Natale “contro i cattivi pensieri” e tutto il mondo di Cagliostrino, i draghi e le mandragole carnivore di Quercelfo (ha perfino i pupazzi Coronavirus!), Luny Illustrations, Francesca Scuffi Creative Lab, L’Artefice dei Golem, Lampadani e tanti altri artisti -artigiani che realizzano le proprie creazioni ispirandosi al genere fantasy.

Davanti al mercatino magico, il Teatro Politeama ha aperto da pochi mesi, in collaborazione con The Wall – Taverna Fantasy di Pistoia, il “Passaporta Fantasy Food & Beer”, dove tutti i giorni, si possono degustare cibi e bevande a tema e fantastico, a iniziare dalla Burrobirra, mitica la bevanda che veniva servita al pub “I Tre Manici di Scopa” nei film di Harry Potter, la preferita dagli studenti della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.Il Politeama, infatti, ha dato vita al primo polo permanente dedicato al cinema fantasy della Toscana, integrando l’offerta cinematografica con il “Passaporta”, taverna dal nome mutuato dalla saga di Harry Potter.

Dall’arredamento al menu, tutto è pensato come un luogo della fantasia per rivivere le più famose saghe cinematografiche del genere. È la prima volta in Italia che un cinema multisala e un locale così pensato si mettono insieme per fornire una proposta fantasy a 360 gradi e per tutto l’anno, che arriva fino a organizzare eventi cosplay, concerti, mostre e spettacoli itineranti.

Un piccolo team di appassionati ha schedato cibi e bevande che appaiono nei film di Star Wars, Harry Potter, il signore degli Anelli studiando a fondo le saghe più famose (film, serie tv, videogiochi, fumetti). Bartender e foodblogger hanno creato una versione plausibile delle ricette che passano dal mondo virtuale a quello reale e che si possono trovare nel menu. Come il banthaburger e il latte blu della taverna nello spazioporto di Mos Eisley su Tatooine, oppure la pizza nera del pianeta vulcanico Moustafar (Episodio III), il punch Embassy di Perrin della serie tv Andor, per restare nell’universo Star Wars.

Sabato 17, sarà dedicato alla saga di Star Wars con, in mezzo al mercatino in piazza Rosselli, le dimostrazioni di combattimenti coreografici con le spade laser e la Scuola Jedi per giovani padawan a cura dei “Florence Knights APS”.

Domenica 18, invece, in Piazza Rosselli e per le vie del centro, i Ghostbusters saranno alla ricerca dello Spirito del Natale. Potrete inoltre ammirare gli splendidi rapaci di “F.C. Falconeria”, protagonisti di tanti film fantasy e mitologici, che con il loro volteggiare vi trasporteranno sulle ali della fantasia.

Il mercatino magico e gli eventi sono a cura di Fondazione Elsa, nell’ambito del progetto “La magia del green, dell’arte e della luce, #quisipuò”, promosso da Comune di Poggibonsi con la compartecipazione di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo- Siena, e sono organizzati in collaborazione con Passaporta Fantasy Food & Beer, Ass. Via Maestra e Divina Fortezza Weddings & Events come Sponsor Tecnico. Tutti gli eventi fanno parte del programma di istallazioni e eventi “La via Maestra del Natale”, il calendario di eventi natalizi nato da un percorso di condivisione avviato dal Comune di Poggibonsi nei mesi scorsi insieme a Fondazione Elsa, ViaMaestra, Confesercenti e Confcommercio.

Pubblicato il 11 dicembre 2022