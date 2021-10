Assalto alla Cgil a Roma, a Firenze presìdi alla Camera del lavoro

Assalto alla sede Cgil a Roma, stamani 10 ottobre a Firenze la Camera del lavoro in Borgo Greci sarà aperta dalle ore 10 (fino al pomeriggio), così come la sede regionale Cgil in via Pier Capponi (qui è atteso Eugenio Giani): sono previsti due presìdi a cui parteciperanno membri della politica, della società civile e delle istituzioni, si invitano i lavoratori e la cittadinanza alla partecipazione e alla solidarietà in risposta a quanto successo ieri nella Capitale. Tutte le Camere del lavoro in Toscana in ogni capoluogo stamani saranno aperte dalle 10. Alla stessa ora, a Roma in Corso Italia si svolgerà l'assemblea generale dell'organizzazione per decidere come rispondere ai fatti di ieri.

Pubblicato il 10 ottobre 2021