Auto danneggiate da piogge e grandine, piace sempre di più la polizza eventi naturali

Fortissime piogge, grandinate ed alluvioni si verificano anche in piena estate, causando danni molto gravi alle automobili. Soprattutto al Nord si registrano questi fenomeni, in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. In alcuni casi si sono verificate addirittura nevicate in pieno agosto, principalmente nelle zone di montagna. I danni principali riguardano le carrozzerie, gravemente ammaccate da chicchi di grandine grandi come palline di tennis.

Proprio per questo motivo gli italiani, alla normale RC auto, affiancano con frequenza maggiore la polizza eventi naturali che copre anche i danni derivanti da tempeste, trombe d'aria o alluvioni a seconda della compagnia assicurativa. L'auto viene quindi maggiormente tutelata se dovesse essere danneggiata da questi fenomeni atmosferici sempre più frequenti, anche in piena estate.

Alla luce di questo nuovo fenomeno Segugio.it ha condotto un'analisi per capire quanto è profonda la penetrazione nel mercato assicurativo delle coperture eventi naturali. Il report ha evidenziato che la sottoscrizione di questa polizza si è concentrata nel mese di agosto, con una penetrazione su tutto il territorio nazionale del 7,6%. Proprio in questo periodo gli utenti prendono coscienza dei pericoli derivanti dagli eventi atmosferici, che si verificano con maggiore costanza in prossimità dell'autunno.

La sottoscrizione della copertura però varia sensibilmente da regione a regione. Al Sud, dove questi fenomeni sono meno frequenti, la percentuale è piuttosto bassa: 0,6% in Campania e 1,8% in Sicilia, Puglia e Calabria. La situazione cambia radicalmente se ci spostiamo verso Nord, dove i principali pericoli sono rappresentati dalle grandinate. Questa copertura è stata sottoscritta da oltre l'11% degli assicurati in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Anche i premi assicurativi variano sensibilmente a seconda della regione. I prezzi più alti si registrano in Piemonte e Lombardia, dove i costi per gli eventi naturali si sono attestati nel mese di agosto rispettivamente a 138,7 euro e 94,9 euro. I più bassi invece si sono registrati in Valle d'Aosta e Lazio, pari rispettivamente a 46,6 euro e 47 euro. Per sottoscrivere un'RC auto con la copertura degli eventi naturali conseguendo un buon rapporto qualità/prezzo, è opportuno richiedere online un preventivo assicurazione auto.

Prima Assicurazioni, realtà consolidata nel settore assicurativo, mette a disposizione degli utenti un preventivatore intuitivo e facile da usare, ottenendo un prospetto di polizza funzionale alle proprie esigenze. Inoltre ci sono agenti sul territorio pronti a spiegare ed illustrare di persona le proposte del brand. Il report di Segugio sottolinea che il maggior numero di sottoscrizione degli eventi naturali si è verificata ad agosto. Al contrario il picco minimo si registra a maggio, quando c'è una percezione minore dei pericoli derivanti dagli eventi atmosferici. É però consigliabile fare una valutazione di questi pericoli in ogni periodo dell'anno, soprattutto in riferimento alla propria area geografica, per stipulare le giuste garanzie accessorie ed assicurare una copertura maggiore al proprio mezzo.



Pubblicato il 20 ottobre 2021