Auto finisce contro un muro: muore un 76enne

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 18.44, per un incidente stradale con un'auto contro un muro in Via del Buonviaggio ad Acquaviva di Montepulciano. Un 76enne è deceduto. Attivati l'automedica di Nottola, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Chianciano Terme, Pegaso 2, i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Montepulciano.

Pubblicato il 13 settembre 2022