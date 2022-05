Bando della Metrocittà Firenze per fondi alle associazioni culturali: 400 mila euro

La Città Metropolitana di Firenze ha stanziato contributi a favore di enti ed associazioni culturali con sede nel territorio metropolitano, o che comunque promuovono attività sul territorio, per l’anno 2022. “È un bando molto atteso - spiega Letizia Perini - per la concessione dei contributi alle associazioni e agli enti culturali, ben 400 mila euro che potranno finanziare le attività programmate per il 2022. È un segnale positivo in controtendenza rispetto alla lunga stagione dell'emergenza sanitaria, per incrementare la divulgazione culturale e il sostegno alle tante e importanti realtà che la animano". Grazie al lavoro degli uffici "siamo riusciti a far uscire il bando con mesi di anticipo rispetto agli ultimi anni". Le associazioni nel 2022 saranno dunque in grado di programmare per tempo le loro attività, sicuramente più numerose nel periodo estivo.

Il bando è finalizzato al sostegno alla ripresa delle iniziative di tipo culturale sul territorio metropolitano da svolgersi entro l’anno 2022, che si caratterizzano per la loro importanza culturale, sia con riferimento alla direzione artistica che degli spettacoli proposti, i destinatari del progetto, l’obiettivo di rivitalizzazione/valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio metropolitano. Possono presentare domanda di contributo associazioni, fondazioni, e ogni altra tipologia di soggetto giuridico, pubblica o privata, anche in forma associata, aventi natura culturale e sede sul territorio metropolitano, o che propongono un programma di interesse metropolitano, da realizzare sul territorio e che coinvolga più di un comune della Città Metropolitana di Firenze.

Per ottenere il contributo le associazioni, o altra tipologia di enti a carattere culturale, dovranno presentare una richiesta corredata dalla descrizione delle iniziative e dal piano economico delle stesse. Il contributo sarà concesso nei limiti del 50% della spesa sostenuta, per un importo non inferiore a 5.000,00 euro fino a un massimo di 30.000,00 euro previa istruttoria da parte di una Commissione tecnica appositamente costituita. La Città Metropolitana di Firenze si riserva di erogare contributi inferiori a 5.000,00 euro a progetti che non rientrano nei finanziamenti di cui al presente bando, ma che la Commissione ritiene particolarmente meritevoli. La liquidazione sarà effettuata a consuntivo, a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Nel caso di presentazione della richiesta da più soggetti in forma associata, dovrà essere obbligatoriamente indicato il capofila in qualità di responsabile del progetto. Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda in qualità di proponente o capofila di un raggruppamento di proponenti; qualora uno stesso soggetto intenda partecipare anche ad altri progetti, il suo coinvolgimento dovrà essere limitato ad un solo progetto ulteriore: tale condizione dovrà risultare dal piano economico dell’iniziativa e dalla successiva rendicontazione delle spese.

Ogni progetto ammesso a contributo dovrà riportare su tutto il materiale informativo prodotto lo stemma della Città Metropolitana di Firenze. I soggetti interessati possono presentare domanda di ammissione utilizzando il modello allegato al presente bando, unitamente alla scheda progetto e al Piano Economico-Finanziario.

Alla domanda dovrà essere allegato lo statuto del soggetto richiedente e il documento di identità del dichiarante. Se la domanda è presentata in qualità di capofila, dovranno essere allegati anche gli statuti dei soggetti mandatari. Le domande dovranno essere presentate con le seguenti modalità: in bollo da € 16,00 via pec a: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

L’istanza di partecipazione alla selezione, unitamente alla documentazione richiesta, potrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 30.05.2022. Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida nessun’altra istanza e/o documentazione sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente. Il termine sopra indicato è perentorio. Si raccomanda, quindi, di presentare le domande con adeguato anticipo per evitare eventuali problemi tecnici che potrebbero ritardarne la trasmissione.

La domanda dovrà dare conto del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, ad eccezione del caso in cui il soggetto sia esente ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017. In tal caso è richiesta idonea attestazione di esenzione.

Il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato anche mediante accesso al seguente link: https://cittametropolitanafirenze.055055.it/bollo-per-concessione-contributi-citta-metropolitana-di-firenze.

L’avvenuto pagamento dovrà essere provato allegando ricevuta di pagamento del bollo virtuale, o con apposizione della marca da bollo da € 16,00 sul frontespizio dell’Allegato A “Istanza di partecipazione”. Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 D.P.R. n. 445/2000. Non potranno essere presentate dallo stesso soggetto più proposte progettuali. L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per disguidi di qualunque natura che impediscano il recapito delle domande nel termine stabilito dal presente bando. Costituiscono motivo di esclusione: modalità diverse di presentazione della domanda da quelle sopra indicate, il mancato rispetto dei termini sopra indicati, il mancato pagamento dell'imposta di bollo se dovuta, la mancata sottoscrizione della domanda e la mancata presentazione di tutti i documenti richiesti.

Le richieste pervenute con le modalità di cui al presente bando saranno trasmesse a cura dell’Ufficio di Gabinetto, che ne effettuerà la verifica di ammissibilità, alla Commissione Tecnica appositamente nominata, che procederà alla valutazione sulla base dei criteri contenuti nel bando e negli atti in esso richiamati.

Pubblicato il 13 maggio 2022