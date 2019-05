Bernard Dika a Poggibonsi per parlare di idee e progetti per una città per i giovani

c

Domenica 5 maggio, presso la Sala Ginestra di Poggibonsi, si svolgerà un incontro dal titolo "Idee e progetti per una città a misura di giovane". Il relatore della serata sarà Bernard Dika, Alfiere della Repubblica ed ex presidente del Parlamento degli studenti della Toscana, che intratterrà una conversazione in merito alla partecipazione politica delle nuove generazioni, con i candidati della lista Poggibonsipuò.

Inoltre porterà i suoi saluti il candidato sindaco sostenuto dalla lista David Bussagli. Alla fine della serata, il cui inzio è previsto alle ore 17.00, sarà offerto un piccolo aperitivo a tutti i presenti.

Pubblicato il 1 maggio 2019