Bezzini: ''Siamo la Regione che percentualmente ha vaccinato più anziani nelle Rsa e siamo ormai oltre i 2/3 degli ospiti complessivi''

L'Assessore al diritto alla salute e alla sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini, su Facebook: "Con il 79,9% di somministrazioni sulle dosi consegnate, per un totale di 41.800 vaccini eseguiti ad oggi, la Toscana si colloca tra le prime tre regioni per capacità di vaccinazione in questa prima fase della campagna. Non solo, siamo la Regione che percentualmente ha vaccinato più anziani nelle Rsa e siamo ormai oltre i 2/3 degli ospiti complessivi. Una scelta precisa, quella di partire dalle persone più fragili e vulnerabili della nostra comunità, che abbiamo fatto sia per ragioni etiche, che sanitarie. Purtroppo anche in questi giorni stiamo vedendo che le Rsa possono essere teatro di pericolosi focolai, con esiti spesso tragici. Un dato che conferma la scelta fatta.

Da parte di Pfizer sono state effettuate la prima e la seconda fornitura di vaccini, già completamente prenotati e in corso di somministrazione. Ogni qualvolta vengono aperte le prenotazioni sul portale online registriamo una risposta straordinaria e in poche ore le agende sono state completate.

La prossima consegna di Pfizer è prevista tra l’11 e il 13 gennaio, con relativa riapertura delle prenotazioni. La quarta invece è attesa per il 18 e la quinta per il 25, sempre di gennaio. Ad ogni nuova disponibilità di dosi corrisponde una riapertura puntuale delle prenotazioni per tutte le categorie coinvolte nella fase 1, secondo modalità progressivamente inclusive.



Al momento la domanda supera di gran lunga l’offerta ed è un bene, un segno di grande partecipazione. Il prossimo tipo di vaccino disponibile sará quello di Moderna, approvato nei giorni scorsi sia dall'Ema che dall'Aifa. Attendiamo le approvazioni anche per gli altri: se tutti andranno a regime avremo dosi sempre maggiori. Le forniture arrivano volta per volta, bisogna avere pazienza e attendere il proprio turno, indicato a livello nazionale.



Domani la Toscana sarà confermata zona gialla e riapriranno le scuole, due buone notizie che però richiedono ancora più rigore da parte di ciascuno di noi. È vero, abbiamo l'Rt a 0,90 e siamo l'unica regione italiana a "rischio basso", ma questo non significa che si possa in alcun modo abbassare la guardia. Non mancano nuovi focolai e il rischio che la curva dei contagi torni a crescere è alto, quindi massima attenzione.

La zona gialla è un fatto positivo, ma restarci è la sfida più difficile. Se da un lato le istituzioni sono chiamate a lavorare senza sosta con impegno e costanza, mettendo in campo strumenti e soluzioni, dall'altro è fondamentale il rispetto delle regole da parte di tutti, a partire dal mantenere sempre il distanziamento, ridurre i contatti allo stretto necessario e restare a casa il più possibile. Non solo, bisogna indossare sempre e correttamente la mascherina (deve coprire anche il naso), igienizzarsi spesso le mani e aerare i locali il più possibile. Una risalita dei contagi andrebbe a interferire anche con la campagna di vaccinazione, motivo di speranza e fiducia per tutti noi.



Un ringraziamento va a chi è al lavoro senza sosta per rendere possibile la più grande campagna vaccinale di sempre, ma anche a coloro che stanno presidiando e rafforzando tutti gli altri fronti della lotta al Covid. Ognuno nel suo campo di battaglia, ogni giorno, perché solo insieme possiamo farcela, grazie ad un lavoro di squadra mai visto prima.

Buona domenica a tutte e tutti voi". Potrebbe interessarti anche: Covid-19, weekend in arancione: ecco cosa si può fare oggi Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 10 gennaio 2021